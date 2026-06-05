Глава AmCham Эйджи призвал американцев инвестировать в энергетику и космос РФ

Главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи на полях ПМЭФ перечислил перспективные для вложений сферы. По его словам, американцам, желающим инвестировать в нашу страну, стоит обратить внимание на ключевые отрасли.

«[Я бы посоветовал инвестировать] в энергетику, в первую очередь. Во-вторых, хай-тек, многие американские представители которого ушли из России. Я бы обязательно назвал сельское хозяйство, космос, авиацию», — подчеркнул глава AmCham в беседе с «Лентой.ру».

Эйджи отметил, что существует множество направлений, где российские и американские компании могли бы успешно сотрудничать. Однако этому мешают антироссийские санкции.

А ранее журналистка из США Кэндис Оуэнс похвалила Россию за уважение к женщинам в бизнесе. По её словам, американцы легко называют имена успешных бизнесменов, когда речь заходит о самых богатых людях мира. Однако, когда вопрос касается успешных женщин, такого чёткого и общеизвестного ответа нет, и их достижения не оцениваются по тем же критериям, что и мужские.