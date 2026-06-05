Предприятия из Германии охотно восстановили бы коммерческие связи с Российской Федерацией, но сохраняющийся нажим со стороны Вашингтона ставит этот процесс под запрет. О подобной ситуации в беседе с РИА «Новости» на полях ПМЭФ-2026 сообщил парламентарий от внесистемной немецкой оппозиционной силы «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Давление исходит именно от США: логика заключается в том, что если вы ведёте бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании, естественно, ориентируются на американский рынок», — объяснил он.

Депутат обратил внимание на крайне тяжёлые последствия подобной линии. Запредельные расценки на энергоносители, спровоцированные провальным энергопереходом и обрывом российских поставок, провоцируют, как он выразился, процесс свертывания промышленного производства внутри страны.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что немецкие бизнесмены, впервые за несколько лет посетившие Петербургский международный экономический форум, показывают правильный пример властям Германии. Он тажке назвал это решение позитивным сигналом и отметил готовность предпринимателей из ФРГ к возобновлению партнёрства с Россией.