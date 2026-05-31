Дмитриев: Немецкий бизнес на ПМЭФ показывает хороший пример властям Германии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал позитивным сигналом решение немецких предпринимателей впервые за несколько лет посетить Петербургский международный экономический форум. По его мнению, бизнесмены из ФРГ демонстрируют готовность к возобновлению партнёрства с Россией.

«Россия с нетерпением ожидает большой делегации немецких компаний на Петербургском экономическом форуме, а также продолжения делового диалога и партнёрства. Немецкие бизнес-лидеры показывают правильный путь немецким политикам и чиновникам», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Масштабное деловое событие пройдёт в Северной столице с 3 по 7 июня. Основной повесткой форума заявлена тема «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему»: программа целиком посвящена поиску и выстраиванию новой модели глобального развития в условиях кардинальной перестройки мировой экономики.

Напомним, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет официально примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп пояснил, что ФРГ, как и другие крупные западные страны, намерена сохранить экономический мост с Россией — особенно с учётом перспективы после заключения перемирия, — а также защитить немецкие активы в РФ, общая стоимость которых превышает 100 миллиардов евро.