Немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально посетят ПМЭФ

Предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет официально примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом агентству DPA заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

«Как и другие крупные западные страны, мы хотим сохранить экономический мост с Россией — не в последнюю очередь на период после заключения перемирия, — а также защитить немецкие активы в России, которые оцениваются более чем в 100 млрд евро», — пояснил он.

Ранее стало известно об участии делегации КНДР в ПМЭФ-2026. Ожидается, что группу возглавит министр внешнеэкономических дел Юн Чон Хо. Форум пройдёт с 3 по 6 июня в Петербурге.