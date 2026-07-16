Навигатор здоровья: ИИ и новый чип предскажут болезни и выстроят траекторию жизни

Петербургские учёные создали компактный ЭКГ-модуль — миниатюрный чип, который можно встроить в часы или браслет для ежедневного мониторинга сердца. Разработка ЛЭТИ позволяет отказаться от походов в поликлинику: датчик, превосходящий российские аналоги по компактности, обеспечивает высокую точность измерений и работает долго благодаря низкому энергопотреблению. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Петербургские учёные создали компактный ЭКГ-модуль. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Модуль — часть новой модели здравоохранения: от лечения болезней к постоянному наблюдению и ранней диагностике. Собранные данные обрабатывают прогностические модели на основе ИИ, способные рассчитывать вероятные изменения здоровья.

«Основная идея в том, что мы получаем верифицированный поток медицинских данных. Они обрабатываются, по ним строятся прогностические модели. Мы сможем, как по навигатору, рассчитать, что если вы сделаете то-то, то с такой-то вероятностью ваше здоровье изменится таким-то образом», — отметил директор Биотехнологического института СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Шевченко.

Пока это опытный образец, готовый к серийному производству. Разработчики открыли доступ к схемотехнике и алгоритмам, чтобы модуль мог стать основой для российских смарт-часов, фитнес-браслетов и систем контроля, например, за рулём.

Ранее учёные обнаружили, что с возрастом ткань яичников становится жёстче из-за белка IL-11, что ухудшает репродуктивную функцию. Блокировка этого белка у старых мышей и крыс помогла снизить жёсткость тканей, увеличить количество фолликулов и вдвое повысить вероятность беременности. Результаты требуют дальнейших исследований на людях, но открывают перспективы для новых терапевтических подходов.