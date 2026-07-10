Учёные научились «омолаживать» яичники

Учёные обнаружили механизм, который делает ткань яичников жёсткой с возрастом и ухудшает репродуктивную функцию. Блокировка белка IL-11 помогла улучшить работу органов у старых мышей и крыс, а у мышей вероятность беременности выросла в два раза. Исследование было опубликовано в журнале Nature Aging.

«Блокирование сигнализации IL-11 как в физиологической модели старения яичников, так и в различных патологических моделях дисфункции яичников имеет значительный терапевтический потенциал для улучшения функции яичников», — говорится в материале.

Учёные выяснили, что одной из причин возрастного ухудшения работы яичников становится изменение структуры тканей. С годами в органе накапливается больше коллагена, из-за чего внеклеточный матрикс становится плотнее и жёстче. Это мешает нормальному развитию фолликулов и снижает выработку гормонов.

В ходе исследования специалисты изучили образцы человеческих яичников разных возрастных групп, а также ткани при различных нарушениях — синдроме поликистозных яичников, эндометриозе и преждевременной недостаточности органа после химиотерапии. Во всех случаях учёные обнаружили повышенную жёсткость тканей и избыток коллагена.

Главную роль в этом процессе оказался способен играть воспалительный белок IL-11. С возрастом его количество увеличивалось в яичниках людей, мышей и крыс. Этот механизм активировал клетки соединительной ткани, которые начинали вырабатывать больше коллагена, усиливая фиброз и ухудшая состояние органа.

Эксперименты показали, что воздействие IL-11 на организм мышей приводило к повышению жёсткости тканей, снижению уровня гормонов и ухудшению способности к размножению. У животных уменьшалось количество здоровых фолликулов, а показатели фертильности становились хуже.

Учёные проверили обратный подход — блокировку сигнала IL-11. У мышей с отключённым рецептором этого белка ткани яичников оставались более мягкими, сохранялось больше фолликулов и повышались уровни гормонов, связанных с репродуктивной функцией.

Отдельные испытания провели на животных с повреждением яичников после химиотерапии и моделью синдрома поликистозных яичников. Подавление активности IL-11 помогало уменьшить накопление коллагена, снизить жёсткость тканей и частично восстановить работу органа.

В финальной части эксперимента исследователи использовали препарат на основе малых интерферирующих РНК, который снижал выработку IL-11. После лечения у старых мышей и крыс улучшились показатели овуляции и фертильности. У мышей частота наступления беременности выросла примерно с 25% до 50%. Учёные отмечают, что результаты пока получены только на животных моделях, поэтому для оценки безопасности и эффективности метода у людей потребуются дополнительные исследования.

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