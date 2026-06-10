В яичнике вырос зуб: В Татарстане врачи удалили у девушки страшную кисту

Акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана провели необычную операцию, удалив из яичника 28-летней пациентки зуб в составе дермоидной кисты. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Доброкачественное образование у молодой пациентки выявили во время профилактического осмотра. После обследования врачи диагностировали дермоидную кисту, которая является прямым показанием к хирургическому вмешательству, и направили девушку в отделение гинекологии РКБ Татарстана. Операцию провели лапароскопическим методом, что позволило минимизировать вмешательство и ускорить восстановление.

«В 6-сантиметровой кисте помимо зуба находились волосы и жировая ткань. Операцию сделали лапароскопически и всего за 30 минут», — рассказала акушер-гинеколог Роза Тураева.

Подобные структуры формируются ещё на этапе эмбрионального развития и могут содержать элементы разных тканей организма. Формирование таких включений происходит внутриутробно, когда клетки, способные развиваться в разные типы тканей, остаются в нетипичном месте и продолжают рост уже после рождения.

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