Он никуда не ушёл: Частицы ковида годами прячутся в сердце, лёгких и матке, узнали врачи

Следы коронавируса могут сохраняться в организме спустя месяцы и даже годы после перенесённого CoViD-19. Исследователи Сеченовского университета обнаружили вирусную РНК и белки в тканях лёгких, сердца, органов пищеварения и эндометрия. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе вуза.

По мнению учёных, длительное присутствие вирусных компонентов может быть одним из механизмов развития постковидного синдрома. Речь идёт не только об иммунных нарушениях: специалисты изучают, способны ли сохранившиеся фрагменты SARS-CoV-2 поддерживать воспаление непосредственно в поражённых тканях.

В тканях желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы они искали вирусные белки и признаки повреждений. Среди выявленных патологий были гастриты, поражения печени и хронические заболевания кишечника. При этом часть болезней существовала у пациентов ещё до коронавирусной инфекции.

Изменения обнаруживали и в лёгких. По информации университета, среди изученных пациентов встречались хроническая обструктивная болезнь лёгких и интерстициальные пневмонии — заболевания, при которых страдает лёгочная ткань. Учёные также рассматривают возможную роль вирусных компонентов в развитии фиброзных изменений.

Отдельное внимание исследователи уделили сердцу, онкологическим заболеваниям и женской репродуктивной системе. В университете сообщили об обнаружении следов коронавируса в том числе в эндометрии — внутренней оболочке матки. Однако возможную связь таких находок с бесплодием, как и влияние вируса на течение рака, ещё предстоит подтвердить дополнительными исследованиями.

Важное ограничение работы заключается в том, что обнаружение вирусной РНК или белков не равнозначно присутствию живого, способного размножаться коронавируса. Оно также не позволяет автоматически считать инфекцию причиной всех найденных заболеваний. Полученные данные помогают учёным лучше понять возможные механизмы постковидных осложнений, но не означают, что такие последствия грозят каждому переболевшему.

Ранее Life.ru рассказывал о другом возможном последствии CoViD-19 — нарушениях памяти. Главный внештатный гериатр Минздрава России Максим Кабанов связал когнитивные проблемы после инфекции в том числе с повреждением мелких кровеносных сосудов. Специалист привёл высокую оценку распространённости таких нарушений, однако не уточнил, на каких исследованиях она основана. Поэтому считать проблемы с памятью неизбежным последствием коронавируса нельзя.