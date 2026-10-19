Ковид ударил по памяти 90% переболевших, заявили в Минздраве

Проблемы с памятью после коронавируса могут быть гораздо распространённее, чем принято считать. Главный внештатный гериатр Минздрава России Максим Кабанов заявил, что снижение способности запоминать информацию наблюдается у 90% переболевших CoViD-19. Такую оценку специалист привёл на Всероссийском экспертном форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни».

Одной из возможных причин подобных нарушений врач назвал поражение мелких кровеносных сосудов. Они обеспечивают питание тканей головного мозга, поэтому изменения в их работе могут отражаться на когнитивных функциях человека.

В презентации Кабанова коронавирус был выделен как фактор, способный отрицательно влиять на память. При этом эксперт не уточнил, на каких исследованиях основана цифра в 90%, сколько человек участвовало в наблюдениях и как долго сохранялись выявленные симптомы.

Отдельное внимание специалист уделил своевременному выявлению когнитивных расстройств. По его словам, на ранних стадиях такие нарушения лучше поддаются лечению, направленному на изменение течения заболевания. Поэтому важно не игнорировать появившиеся трудности с запоминанием информации.

Помочь врачам в диагностике могут технологии искусственного интеллекта. Кабанов считает, что подобные инструменты способны облегчить работу гериатров при выявлении и оценке когнитивных изменений.

При этом опубликованные научные данные не позволяют утверждать, что проблемы с памятью обязательно возникают у девяти из десяти переболевших коронавирусом. Частота подобных осложнений зависит от особенностей обследованной группы, тяжести инфекции и выбранных методов оценки.

В России с сентября 2026 года расширили перечень состояний, на которые врачи обращают внимание при диспансеризации. Среди них — риски когнитивных нарушений, болезни Альцгеймера, падений и переломов, связанных с остеопорозом. Изменения направлены на более раннее выявление проблем со здоровьем, в том числе у пожилых пациентов.