Оспу обезьян подтвердили у пяти госпитализированных в Петербурге

В Санкт-Петербурге у всех пяти пациентов, ранее госпитализированных с подозрением на оспу обезьян, подтвердился диагноз. Заболевшие продолжают лечение в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Об этом сообщили в медицинском учреждении, пишет РИА «Новости».

По словам представителей больницы, состояние всех пациентов остаётся стабильным. Болезнь протекает в лёгкой форме или форме средней тяжести. Сведений об ухудшении самочувствия госпитализированных не поступало.

О госпитализации пяти человек стало известно 16 октября. Тогда специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Ведомство организовало противоэпидемические мероприятия, распорядилось провести дезинфекцию и приступило к установлению круга лиц, контактировавших с заболевшими.

Оспа обезьян, также известная как mpox, — вирусная инфекция, которая передаётся преимущественно при тесном физическом контакте с заражённым человеком. Среди характерных симптомов — повышенная температура, увеличение лимфатических узлов, мышечные боли и кожная сыпь. В большинстве случаев заболевание проходит за две–четыре недели, однако иногда возможны тяжёлые осложнения.

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Жуковском пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Среди пациентов оказались два родных брата, супружеская пара и 22-летняя гражданка Белоруссии. Все они могли контактировать с источником инфекции 10 октября. На момент госпитализации окончательный диагноз оставался предварительным.