«Изолировали правильно»: Вирусолог оценил меры против оспы обезьян в России
Вирусолог Нетесов одобрил изоляцию граждан при подозрении на оспу обезьян
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Изоляция людей, контактировавших с человеком с подозрением на оспу обезьян в Подмосковье, была правильной мерой, заявил вирусолог Сергей Нетесов. По его словам, сейчас необходимо провести лабораторную диагностику и выяснить обстоятельства возможной передачи инфекции. Сама госпитализация не означает, что все люди заболели.
«Но изолировали совершенно правильно. И если изолируют ещё побольше людей, это будет тоже полезно. По крайней мере, проверка должна быть проведена современными диагностическими мерами», — подчеркнул специалист в эфире радио «Комсомольская правда».
Он напомнил, что в регионе уже выявляли отдельные случаи заболевания и пациенты выздоравливали. Ситуация требует внимания, однако пока не даёт оснований говорить о масштабной угрозе. Окончательные выводы должны опираться на результаты анализов.
Среди возможных проявлений инфекции академик РАН назвал повышение температуры, увеличение лимфоузлов и сыпь. Он также отметил, что установление круга контактов поможет выяснить путь передачи вируса.
Напомним, 15 октября в Подмосковье пять человек попали в больницу с подозрением на оспу обезьян. Региональный Минздрав уточнил, что их состояние удовлетворительное, симптомов нет, у всех взяли анализы. Роспотребнадзор уже начал санитарно-эпидемиологическое расследование и организовал противоэпидемические мероприятия. А позже пять человек попали в больницу с подозрением на оспу обезьян в Петербурге.
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