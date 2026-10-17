«Изолировали правильно»: Вирусолог оценил меры против оспы обезьян в России

Изоляция людей, контактировавших с человеком с подозрением на оспу обезьян в Подмосковье, была правильной мерой, заявил вирусолог Сергей Нетесов. По его словам, сейчас необходимо провести лабораторную диагностику и выяснить обстоятельства возможной передачи инфекции. Сама госпитализация не означает, что все люди заболели.

«Но изолировали совершенно правильно. И если изолируют ещё побольше людей, это будет тоже полезно. По крайней мере, проверка должна быть проведена современными диагностическими мерами», — подчеркнул специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Он напомнил, что в регионе уже выявляли отдельные случаи заболевания и пациенты выздоравливали. Ситуация требует внимания, однако пока не даёт оснований говорить о масштабной угрозе. Окончательные выводы должны опираться на результаты анализов.

Среди возможных проявлений инфекции академик РАН назвал повышение температуры, увеличение лимфоузлов и сыпь. Он также отметил, что установление круга контактов поможет выяснить путь передачи вируса.