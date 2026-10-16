Пять человек попали в больницу с подозрением на оспу обезьян в Петербурге

В Санкт-Петербурге врачи госпитализировали пять человек, у которых подозревают оспу обезьян. Сейчас пациенты находятся под медицинским наблюдением, а специалисты Роспотребнадзора выясняют обстоятельства возможного заражения. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления ведомства по Петербургу и Ленинградской области.

«В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением 5 человек. Выдано предписание на проведение дезинфекции», — говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора определяют круг людей, которые контактировали с предполагаемыми заболевшими, и выясняют возможные пути передачи вируса. Для выявления оспы обезьян используют современные высокотехнологичные тест-системы.

Накануне также появилась информация о пяти пациентах с подозрением на оспу обезьян в подмосковном Жуковском. Среди них оказались два родных брата, муж с женой и гражданка Белоруссии. Все пятеро 10 октября контактировали с предполагаемым источником заражения. Врачи доставили пациентов в Раменскую больницу и оценили их состояние как средней тяжести.