Заразный, но не тяжёлый: Роспотребнадзор оценил новый вариант ковида PJ.2.1

Новый вариант коронавируса PJ.2.1 теоретически может передаваться интенсивнее, однако признаков более тяжёлого течения заболевания пока не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Особенность варианта связана с S-белком — структурой, с помощью которой вирус взаимодействует с клетками человека.

«Основная особенность нового варианта заключается в повышенной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции», — пояснили в ведомстве.

При этом признаки более тяжелого течения заболевания не фиксируются. Данные об увеличении частоты пневмоний, острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности отсутствуют.

Ранее ведомство сообщило, что случаев заражения PJ.2.1 в России не зарегистрировано, мониторинг продолжается. До этого учёный КФУ Альберт Ризванов допустил возможность незамеченного завоза нового варианта, однако отметил, что его появление само по себе не означает приближения опасной волны заболевания.