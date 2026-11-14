Рак кишечника на ранних стадиях может развиваться практически незаметно, поэтому ждать появления боли или других жалоб для обращения к врачу не стоит. Регулярные профилактические осмотры помогают выявлять заболевания до появления выраженных симптомов. Об этом «Абзацу» рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

По словам специалиста, проходить общий профилактический осмотр желательно раз в год. При этом для выявления отдельных заболеваний существуют специальные скрининговые программы, которые учитывают возраст пациента, хронические болезни и другие факторы риска.

«Есть такая система профилактических осмотров ежегодная. Считается, что для всех необходимо раз в год показаться, сделать анализы, осмотр», — пояснил Черемушкин.

Особенность рака кишечника заключается в том, что на начальных этапах заболевание может никак себя не выдавать. Насторожить должны изменения привычного стула, постоянное вздутие живота, необъяснимая потеря веса и появление крови в кале. Особенно важно не откладывать визит к врачу, если симптомы повторяются или усиливаются.

Онколог подчеркнул, что многие из этих проявлений встречаются и при других заболеваниях, поэтому по одним жалобам поставить диагноз невозможно. Однако кровь в кале требует обязательного выяснения причины, даже если человек в остальном чувствует себя нормально.

В России обследование на колоректальный рак входит в программу диспансеризации. Людям от 40 до 64 лет предусмотрен анализ кала на скрытую кровь раз в два года, а с 65 до 75 лет — ежегодно. При выявлении отклонений врач может назначить дополнительные исследования, включая колоноскопию.

При этом профилактический скрининг предназначен для людей без симптомов. Если появились тревожные признаки, ждать очередного планового обследования не нужно — следует обратиться к специалисту.

Ранее Life.ru рассказывал о риске развития рака кишечника у молодых людей. Врач-колопроктолог Александр Соломка предупредил, что особую опасность представляют наследственная предрасположенность и хронические воспалительные заболевания кишечника. Специалист рекомендовал не откладывать профилактические обследования и обсудить с врачом необходимость колоноскопии, особенно при наличии дополнительных факторов риска.