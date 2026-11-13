Наследственная предрасположенность, нарушения иммунного надзора и хронические воспалительные заболевания кишечника могут повышать риск развития колоректального рака. Причём болезнь всё чаще выявляют у молодых людей, поэтому откладывать обследования до пожилого возраста не стоит. Об этом Life.ru рассказал заведующий отделением колопроктологии ФНКЦ ФМБА России, врач-колопроктолог-онколог Александр Соломка.

По словам специалиста, одна из причин появления злокачественных опухолей связана с особенностями работы иммунной системы. В организме постоянно возникают изменённые клетки, которые в норме распознаются и уничтожаются иммунитетом. Однако иногда этот защитный механизм не срабатывает, и потенциально опасные клетки получают возможность размножаться.

Скажем так, изменённые клетки в кишке появляются постоянно, но наш иммунитет их уничтожает. Однако в какой-то момент возникает клетка, которую иммунитет пропускает — это своего рода дыра в защите. Опухоль становится невидимой для нашего иммунитета, он её не атакует, и таким образом она потихонечку растёт, приобретая критический вес. Александр Соломка Заведующий отделением колопроктологии ФНКЦ ФМБА, врач колопроктолог-онколог

При этом онколог уточнил, что опухоль может развиваться по разным сценариям. Чаще злокачественный процесс возникает из первоначально доброкачественного образования, которое со временем перерождается. Однако иногда опухоль с самого начала формируется как злокачественная, хотя для кишечника такой вариант, по словам врача, встречается реже.

Особое внимание специалист посоветовал уделять семейной истории заболеваний. Если у родителей, бабушек или дедушек были опухоли кишечника, вероятность столкнуться с подобной проблемой может оказаться выше. Кроме того, у людей с наследственной предрасположенностью рак способен развиться в более молодом возрасте.

Соломка также выделил пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона. Эти хронические воспалительные заболевания, особенно при длительном поражении толстой кишки, могут существенно повышать вероятность злокачественного перерождения клеток.

Что касается профилактических обследований, онколог рекомендует начинать следить за состоянием толстой кишки уже с 40 лет. При отсутствии дополнительных факторов риска, по его мнению, колоноскопию достаточно проходить раз в пять-восемь лет. Ежегодно повторять исследование здоровому человеку обычно не требуется.

«Необходимо делать колоноскопию начиная с сорока лет раз в пять-восемь лет», — пояснил собеседник Life.ru.

Для пациентов из групп повышенного риска подход другой. При болезни Крона или язвенном колите, затрагивающем толстую кишку, Соломка рекомендует проводить колоноскопию ежегодно либо раз в два года.

Онколог подчеркнул, что колоректальный рак может возникнуть как у мужчин, так и у женщин, хотя показатели заболеваемости различаются. Главная задача регулярного обследования — вовремя обнаружить изменения в кишечнике, в том числе доброкачественные образования, способные со временем превратиться в злокачественную опухоль.

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