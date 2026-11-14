Российские специалисты работают над созданием инсулина в таблетках, который в перспективе может облегчить лечение пациентов с сахарным диабетом. Одновременно разрабатываются препараты длительного действия, позволяющие сократить частоту инъекций до одного раза в неделю. Об этом РИА «Новости» рассказала директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

По словам специалиста, разработка новых лекарственных форм ведётся совместно с отечественными фармацевтическими компаниями. Главная задача — сделать лечение сахарного диабета более удобным для пациентов и снизить нагрузку, связанную с регулярным введением препаратов.

«У нас есть уже пролонгированные инсулины, которые можно скоро будет вводить один раз в неделю, и инсулины таблетированные, над которыми мы тоже работаем с нашими фармацевтическими партнёрами», — заявила Мокрышева.

Инсулин необходим для регулирования уровня глюкозы в крови. При сахарном диабете первого типа организм практически перестаёт самостоятельно вырабатывать этот гормон, поэтому пациентам требуется заместительная терапия. При втором типе заболевания инсулин также может назначаться, если другие методы лечения не обеспечивают необходимого контроля уровня сахара.

Сегодня инсулин преимущественно вводят с помощью инъекций или специальных помп. Частота введения зависит от типа препарата, схемы лечения и индивидуальных особенностей пациента. Поэтому создание лекарств с более продолжительным действием представляет особый интерес для врачей и людей с диабетом.

Отдельное направление исследований — таблетированный инсулин. Его разработка связана с технологическими трудностями: при обычном приёме внутрь белковый гормон разрушается пищеварительными ферментами и плохо всасывается через стенки кишечника. Для создания эффективного препарата учёным необходимо обеспечить доставку действующего вещества в организм.

Руководитель НМИЦ эндокринологии подчеркнула, что современные медицинские технологии уже позволяют значительно улучшить качество жизни людей с сахарным диабетом. Новые методы лечения и лекарственные препараты помогают контролировать заболевание и уменьшать его влияние на повседневную активность.

Заявление прозвучало во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября. Эта дата призвана привлечь внимание к профилактике заболевания, своевременной диагностике и доступности эффективного лечения.

Ранее Life.ru сообщал о первых обнадёживающих результатах применения российской вакцины против рака. По словам научного руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первый пациент с меланомой завершил курс лечения персонализированным препаратом «Неоонковак», после чего обследования не выявили ранее обнаруженных опухолевых образований и метастазов. Мужчина продолжает находиться под медицинским наблюдением. Всего экспериментальную терапию уже получили шесть человек, а до конца 2026 года специалисты рассчитывают провести лечение 20 пациентов на базе Института имени Герцена. Препарат создан с использованием технологии мРНК и изготавливается индивидуально с учётом генетических особенностей опухоли. Полученный результат пока не означает, что эффективность вакцины доказана для всех пациентов: исследования и наблюдения продолжаются.