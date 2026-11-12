Российскую персонализированную вакцину от рака уже получили шесть пациентов, а до конца 2026 года лечение планируют провести ещё большему числу людей. На базе Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена терапию рассчитывают обеспечить в общей сложности 20 больным. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Препарат «Неоонковак» разработан на основе технологии мРНК и предназначен для лечения онкологических заболеваний. Для каждого пациента вакцину изготавливают индивидуально с учётом генетических особенностей его опухоли. Такая терапия призвана научить иммунную систему распознавать злокачественные клетки и бороться с ними.

Первый пациент с меланомой уже завершил курс лечения. По словам Гинцбурга, последние обследования не выявили у него опухолевых образований и ранее обнаруженных метастазов. Мужчина продолжает находиться под наблюдением врачей, которые регулярно проверяют его состояние.

Всего Минздрав России выделил средства на лечение 120 человек в 2026–2027 годах. Финансирование предусмотрено не только для изготовления и применения вакцины, но и для дальнейшего медицинского наблюдения за пациентами.

«До конца года мы действительно планируем пролечить на базе Института имени Герцена 20 пациентов. Для этого всё у нас есть», — подчеркнул академик.

Географию применения препарата также намерены расширить. До Нового года первого пациента планируют пролечить в Башкирском государственном медицинском университете. По словам Гинцбурга, уже в 2027 году вуз сможет организовать терапию для десятков больных меланомой, в том числе по полису обязательного медицинского страхования.

Одновременно учёные работают над применением аналогичных технологий против других видов онкологических заболеваний. Разрабатываются диагностические и модельные системы для мелкоклеточного рака лёгких, рака мочевого пузыря и колоректального рака. Получить разрешение Минздрава на их использование специалисты рассчитывают в 2027 году.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке персонализированных вакцин от меланомы для 12 пациентов. В августе Александр Гинцбург рассказал, что специалисты уже провели необходимую диагностику, разработали индивидуальные мРНК-схемы и изготовили препараты. Тогда учёные также планировали начать лечение как минимум 20 человек до конца года.