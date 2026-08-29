12 препаратов уже готовы: Российская вакцина от меланомы выходит к пациентам

В России уже синтезировали персонализированные мРНК-вакцины от меланомы для 12 пациентов, а до конца года лечение планируют начать минимум у 20 человек. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Каждый препарат создаётся индивидуально после диагностики опухоли конкретного пациента. Для первой группы уже сформировали необходимые мРНК-схемы и изготовили сами вакцины.

«Мы должны совместно с институтом Герцена провакцинировать еще минимум 20 человек до конца года, 12 человек из этих 20 продиагностировали, на них составлены все схемы мРНК-вакцин, они не только составлены, но и синтезированы», — сказал Гинцбург.

Сейчас препараты проходят завершающие этапы подготовки. В течение ближайших двух месяцев их рассчитывают передать в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена. До конца года к терапии планируют подключить ещё как минимум восемь пациентов, а при возможности — больше.

Первое клиническое применение персонализированной вакцины «Неоонковак» состоялось в апреле 2026 года. Препарат получил 60-летний пациент с меланомой кожи, курс лечения которого должен завершиться в сентябре.

Ранее Life.ru сообщал о состоянии первого пациента, получившего российскую мРНК-вакцину от меланомы. В конце июля врачи отмечали положительную динамику, а лечение продолжалось по намеченному плану.