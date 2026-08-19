Акции Moderna взлетали почти на 160% после успеха вакцины от меланомы

Акции американской Moderna в среду взлетали почти на 160% после успешных результатов III фазы испытаний персонализированной мРНК-терапии против меланомы. На пике бумаги компании поднимались примерно до $163, после чего часть роста растеряли.

Препарат intismeran autogene, который Moderna разрабатывает вместе с Merck, испытывали в комбинации с иммунотерапией Keytruda. Исследование достигло основной цели: у пациентов после полного хирургического удаления меланомы комбинация статистически значимо увеличивала время без рецидива по сравнению с одной Keytruda.

Также удалось достичь важной дополнительной цели — улучшить показатель выживаемости без появления отдалённых метастазов. При этом точные цифры эффективности III фазы компании пока не раскрыли: полные данные планируют представить на международной медицинской конференции и передать регуляторам.

В испытании участвовали 1137 пациентов с полностью удалённой меланомой кожи стадий IIB–IV и высоким риском возвращения заболевания. Участников случайным образом распределили между группой, получавшей intismeran вместе с Keytruda, и группой, которой назначали только Keytruda. Новых сигналов безопасности в ходе промежуточного анализа исследователи не обнаружили.

Intismeran создаётся индивидуально для каждого пациента. Для этого специалисты анализируют образец опухоли и определяют характерные для неё мутации, после чего создают мРНК-терапию, призванную научить иммунную систему распознавать опухолевые клетки. Это первые положительные результаты III фазы для индивидуализированной неоантигенной терапии на основе мРНК.