С 2027 года россиянам в рамках обязательного медицинского страхования станут доступны два индивидуализированных препарата для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в Курчатовском институте.

«В следующем году ещё два индивидуализированных препарата станут доступны для наших граждан в рамках ОМС — это для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта, которые обучают иммунитет распознавать опухолевые клетки. Это уникальные российские продукты, мировых аналогов которым нет», — сказала Голикова.

Особенность таких препаратов заключается в персонализированном подходе к лечению. Терапия направлена на то, чтобы иммунная система пациента могла распознавать опухолевые клетки и атаковать их. При этом речь идёт не о профилактических прививках от рака, а о лечении уже диагностированных онкологических заболеваний.

Ранее вице-премьер сообщала о планах расширить с 2027 года перечень высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой по программе государственных гарантий. В него, в частности, предполагается включить новые персонализированные методы противоопухолевой терапии.

При этом отдельные российские онковакцины уже начали применять в клинической практике. В частности, препарат «Неоонковак» разрабатывается индивидуально с учётом молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента с меланомой. В России также применяется персонализированная пептидная вакцина «Онкопепт» для лечения колоректального рака.