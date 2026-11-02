Финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России за последние 20 лет выросло почти в 23 раза — с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2026».

«Около 20 лет система здравоохранения нашей страны развивается благодаря систематизации и выстраиванию приоритетов через реализацию национальных проектов и государственных программ. Мы видим результаты», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, увеличение финансирования стало одним из результатов последовательного развития системы здравоохранения и реализации государственных программ.

Конгресс «Национальное здравоохранение» проходит в Москве 2–3 ноября. Как ранее писал Life.ru, участники обсуждают доступность медицинской помощи, подготовку врачей, профилактику заболеваний и внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение.

Ранее Life.ru сообщал о планах Минздрава увеличивать финансирование медицинской помощи по ОМС темпами выше инфляции. В ведомстве поясняли, что рост расходов предусмотрен проектом федерального бюджета. Дополнительные средства планируется направлять в том числе на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями.