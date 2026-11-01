Россияне могут получить бесплатную стоматологическую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) не только в государственных, но и в частных клиниках. Главное условие — медицинское учреждение должно участвовать в системе ОМС. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам парламентария, частные медицинские организации также имеют право оказывать услуги в рамках обязательного медицинского страхования. Однако наличие у клиники договора с системой ОМС не означает, что все предлагаемые ею процедуры будут бесплатными.

Перечень стоматологических услуг, доступных по полису, может быть ограничен. Поэтому перед записью на приём необходимо выяснить, какие именно процедуры входят в программу страхования конкретного учреждения.

«Всё это лучше уточнять непосредственно перед записью в конкретное учреждение — в страховой компании или в регистратуре самой клиники», — посоветовал Куринный.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России за счёт средств обязательного медицинского страхования провели почти 150 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения. Такого показателя удалось достичь за период с января 2025 года по 1 сентября 2026-го. По её словам, процедуры проводились в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Приведённая статистика отражает количество полных циклов ЭКО, а не число наступивших беременностей или родившихся детей.