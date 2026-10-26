В России отчитались о выполнении 150 тысяч процедур ЭКО по полису ОМС

В России за счёт средств обязательного медицинского страхования провели почти 150 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Такого показателя удалось достичь за период с января 2025 года по 1 сентября 2026-го. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, процедуры проводились в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Приведённая статистика отражает количество полных циклов ЭКО, а не число наступивших беременностей или родившихся детей.

Параллельно в стране расширяют сеть женских консультаций. С начала 2025 года в эксплуатацию ввели 263 таких учреждения. Они предназначены в том числе для оказания медицинской помощи женщинам из сельской местности, посёлков городского типа и небольших городов.

До конца 2026 года планируется открыть ещё десять женских консультаций. Таким образом, общее количество учреждений, введённых в эксплуатацию с начала прошлого года, должно достичь 273.

Пройти ЭКО за счёт ОМС можно при наличии медицинских показаний. Для этого необходимо обратиться к врачу, пройти обследование и получить направление на процедуру. Подробно о том, как оформить ЭКО по полису и какие документы потребуются, Life.ru рассказывал в материале об услугах обязательного медицинского страхования.

Ранее Life.ru рассказывал о развитии бесплатной репродуктивной диспансеризации в России. По данным Минздрава, за первые восемь месяцев 2026 года обследование прошли 11,4 миллиона человек — 6,3 миллиона женщин и 5,1 миллиона мужчин. У каждого четвёртого участника выявили факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы. Ежегодно проходить такую диспансеризацию по ОМС могут россияне в возрасте от 18 до 49 лет.