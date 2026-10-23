Секрет в семье: В Минздраве рассказали о связи брака и рождения детей с долголетием

Женатые мужчины в среднем живут дольше холостых, а женщины, родившие детей, — дольше тех, кто не рожал. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина на открытом диалоге «Университеты — территория крепкой семьи» в Российском государственном гуманитарном университете.

«Вот хорошо известно, что женатые мужчины живут дольше холостых. А женщины, родившие детей, живут дольше, [чем те, кто] без деток. Этому есть научное обоснование», — рассказала специалист.

По словам Долгушиной, репродуктивное здоровье тесно связано с общим состоянием организма и играет важную роль в создании семьи и рождении детей. Специалист также напомнила, что с 2024 года россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут ежегодно проходить бесплатную репродуктивную диспансеризацию. Обследования доступны в поликлиниках и женских консультациях в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Такая диспансеризация помогает своевременно выявлять заболевания репродуктивной системы и факторы риска, которые могут повлиять на возможность рождения детей. По словам Долгушиной, забота об этой стороне здоровья имеет большое значение для будущих родителей.