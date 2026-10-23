Секрет в семье: В Минздраве рассказали о связи брака и рождения детей с долголетием
В Минздраве заявили, что женатые мужчины и рожавшие женщины живут дольше
Обложка © Life.ru
Женатые мужчины в среднем живут дольше холостых, а женщины, родившие детей, — дольше тех, кто не рожал. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина на открытом диалоге «Университеты — территория крепкой семьи» в Российском государственном гуманитарном университете.
«Вот хорошо известно, что женатые мужчины живут дольше холостых. А женщины, родившие детей, живут дольше, [чем те, кто] без деток. Этому есть научное обоснование», — рассказала специалист.
По словам Долгушиной, репродуктивное здоровье тесно связано с общим состоянием организма и играет важную роль в создании семьи и рождении детей. Специалист также напомнила, что с 2024 года россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут ежегодно проходить бесплатную репродуктивную диспансеризацию. Обследования доступны в поликлиниках и женских консультациях в рамках системы обязательного медицинского страхования.
Такая диспансеризация помогает своевременно выявлять заболевания репродуктивной системы и факторы риска, которые могут повлиять на возможность рождения детей. По словам Долгушиной, забота об этой стороне здоровья имеет большое значение для будущих родителей.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что за восемь месяцев 2026 года репродуктивную диспансеризацию прошли 11,4 миллиона россиян. По данным министра, обследования прошли 6,3 миллиона женщин и 5,1 миллиона мужчин. У четверти участников врачи выявили факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы.