После 38 — за свой счёт: В России предложили новые ограничения на бесплатное ЭКО

В России предлагают установить возрастной предел для бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — 38 лет. С такой инициативой выступила председатель совета Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Карина Сагамонова. По её мнению, ограничение поможет эффективнее расходовать государственные средства и побудит женщин раньше задумываться о материнстве, пишет «Медвестник».

Предложение прозвучало на II Всероссийском форуме частных клиник вспомогательных репродуктивных технологий. Сагамонова считает, что государству следует учитывать возраст пациенток при оплате процедур ЭКО по полису обязательного медицинского страхования.

Сейчас обсуждается изменение одного из медицинских критериев допуска к программе — снижение минимального уровня антимюллерова гормона (АМГ) до 0,8 нг/мл. Этот показатель помогает оценить запас яйцеклеток в яичниках. По словам эксперта, новые требования позволят обращаться за бесплатной процедурой в том числе женщинам около 50 лет, хотя вероятность успешного результата в таком возрасте значительно ниже.

Сагамонова опасается, что расширение доступа к ЭКО без учёта возрастных особенностей приведёт к увеличению расходов, но не даст сопоставимого роста рождаемости. В качестве аргумента она привела статистику за 2025 год: в Ульяновской области эффективность программ составляла 14,4%, а в Ивановской — 14,6%. При этом показатели различаются по регионам и не позволяют судить о шансах каждой конкретной пациентки.

«Наша задача — обратить внимание на то, что государство потратит очень много денег, а детей там все равно не будет», — заявила профессор.

Помимо возрастного ограничения, специалист предложила вернуть налог на бездетность, существовавший в СССР. По её мнению, подобная мера вместе с изменением условий бесплатного ЭКО могла бы стимулировать более раннее рождение первого ребёнка. При этом сама Сагамонова признала, что государство вряд ли решится ввести такой налог.

Отдельно эксперт призвала сделать помощь репродуктологов доступнее для женщин, переживших повторные потери беременности. По данным представленного ею исследования с участием 7,5 тысячи пациенток, только 6% получили направление к профильному специалисту, остальные обращались самостоятельно. Средний промежуток между последним неблагоприятным исходом беременности и получением помощи составлял почти пять лет.

В сентябре генетик Константин Северинов объяснил Life.ru, зачем при ЭКО проводят генетическую проверку эмбрионов. По словам специалиста, такая диагностика направлена прежде всего на снижение риска передачи тяжёлых наследственных заболеваний. Он подчеркнул, что речь идёт не о создании детей с заданными характеристиками, а о предотвращении конкретных медицинских проблем.