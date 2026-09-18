Медицина или евгеника? Генетик разоблачил главный миф об ЭКО

Генетическая проверка эмбрионов при ЭКО позволяет снизить риск передачи тяжёлых наследственных заболеваний ребёнку. Задача такой диагностики — предотвратить болезнь, а не создать человека с «улучшенными» характеристиками. Различие между медицинской помощью и евгеникой объяснил генетик, доктор биологических наук Константин Северинов.

По его словам, внешне здоровые родители могут быть носителями опасных генетических вариантов и не подозревать об этом. Если оба передают ребёнку изменённую копию одного и того же гена, заболевание может проявиться. Для описанного специалистом случая рецессивного наследования риск составляет 25%.

При ЭКО врачи получают возможность проверить эмбрионы до переноса. Для анализа берут несколько клеток и выясняют, какие варианты гена достались от матери и отца. Это помогает выбрать эмбрион без сочетания, вызывающего конкретное наследственное заболевание.

«Мы не улучшали, я специально сказал, что мы излечивали что-то, мы не давали развиться дефекту, а не улучшали человеческую породу, что бы это ни было. Мы старались привести в норму», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Напомним, с 2026 года генетическое тестирование эмбрионов включили в программу ОМС. В рамках ЭКО его назначают парам с высоким риском рождения ребёнка с наследственной патологией, в том числе носителям мутаций, вызывающих моногенные заболевания, и хромосомных аномалий.