От кадров до ИИ: Кто выступит и что обсудят на конгрессе «Национальное здравоохранение»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Росздравнадзора Алла Самойлова и первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева вошли в число спикеров пятого конгресса «Национальное здравоохранение». Полный список участников опубликован на официальном сайте мероприятия, которое пройдёт в Москве 2–3 ноября.

К обсуждениям также присоединятся руководители федеральных медицинских центров. Среди них — онколог Андрей Каприн, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, глава НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Наталья Мокрышева и директор ЦНИИОИЗ Ольга Кобякова.

В центре программы — реализация Стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Участники обсудят доступность и безопасность медицинской помощи, профилактику заболеваний, подготовку и удержание кадров, а также применение искусственного интеллекта в медицине.

Преконгрессный день посвятят посещению федеральных медицинских центров. По словам Мурашко, участники из регионов России и других стран смогут познакомиться с технологиями и организацией помощи на практике. Министр считает важным, чтобы профессиональный обмен помогал внедрять решения, повышающие качество и доступность лечения.

Площадкой станет конгресс-центр «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк». Организаторы — Минздрав России и Фонд Росконгресс, организационный партнёр — ЦНИИОИЗ Минздрава.

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