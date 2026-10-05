Минпромторг: В России к 2030 году выпустят восемь радиофармпрепаратов

В России к 2030 году планируют вывести на рынок восемь радиофармацевтических препаратов, ориентированных на серийное производство. Об этом заявил замдиректора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Сергей Митин на форуме «Биопром-2026».

По его словам, показатель в восемь препаратов является целевым ориентиром, который ранее обозначил Минздрав.

«Наш показатель ориентирован исключительно на серийное производство. И именно цифра восемь, о которой говорил Минздрав, это наша цель к 2030 году», — сказал Митин.

До конца 2026 года ожидается выход на рынок отечественного препарата на основе лютеция-177. Сейчас он проходит фармацевтическую экспертизу. Радиофармацевтические препараты применяются в ядерной медицине для диагностики и терапии ряда заболеваний.

Конкретные показания каждого средства зависят от его состава и зарегистрированной инструкции. III Международный форум «Биопром» проходит 5–6 октября в Геленджике. В деловой программе заявлено около 40 мероприятий, а на выставке площадью 7,5 тыс. кв. метров свои разработки представляют порядка 100 компаний.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова на форуме «Биопром» сообщила, что вакцина от аллергии на пыльцу берёзы «Аллергарда» может стать доступна уже в октябре, и на первом этапе её планируют применить примерно у 60 тысяч человек. Разработку называют первой в мире рекомбинантной вакциной от такой аллергии, которой страдают свыше 100 миллионов человек.