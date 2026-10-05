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Опубликовано 5 октября, 17:39

Минпромторг: В России к 2030 году выпустят восемь радиофармпрепаратов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России к 2030 году планируют вывести на рынок восемь радиофармацевтических препаратов, ориентированных на серийное производство. Об этом заявил замдиректора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Сергей Митин на форуме «Биопром-2026».

По его словам, показатель в восемь препаратов является целевым ориентиром, который ранее обозначил Минздрав.

«Наш показатель ориентирован исключительно на серийное производство. И именно цифра восемь, о которой говорил Минздрав, это наша цель к 2030 году», — сказал Митин.

До конца 2026 года ожидается выход на рынок отечественного препарата на основе лютеция-177. Сейчас он проходит фармацевтическую экспертизу. Радиофармацевтические препараты применяются в ядерной медицине для диагностики и терапии ряда заболеваний.

Конкретные показания каждого средства зависят от его состава и зарегистрированной инструкции. III Международный форум «Биопром» проходит 5–6 октября в Геленджике. В деловой программе заявлено около 40 мероприятий, а на выставке площадью 7,5 тыс. кв. метров свои разработки представляют порядка 100 компаний.

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Больше новостей о медицинских разработках — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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