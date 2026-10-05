Первая в мире вакцина от аллергии на берёзу будет доступна для россиян в октябре

Российская вакцина от аллергии на пыльцу берёзы «Аллергарда» может стать доступна уже в октябре, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на форуме «Биопром». От этой аллергии в мире страдает свыше 100 миллионов человек.

«Глава ФМБА Вероника Скворцова объявила о регистрации первой в мире рекомбинантной вакцины от аллергии на пыльцу берёзы под названием «Аллергарда», — пишет РИА «ФедералПресс».

По словам главы ведомства, на первом этапе препарат планируют применить примерно у 60 тысяч человек. Отечественная разработка считается первой в мире рекомбинантной вакциной против аллергии на пыльцу берёзы.

Ранее в ФМБА рассказали, что курс лечения «Аллергардой» потребует пяти подкожных инъекций вместо примерно 30 при традиционной аллерген-специфической иммунотерапии. Препарат предназначен также для лечения связанной с пыльцой берёзы перекрёстной пищевой аллергии.