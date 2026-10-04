Водителям рекомендовали не садиться за руль в день вакцинации «Аллергардой»

Водителям рекомендуют отказаться от управления автомобилем в день применения новой российской аллерговакцины «Аллергарда». После инъекции у пациента могут возникнуть головокружение или сонливость, следует из инструкции к препарату.

«При проведении инъекции возможно развитие головокружения или сонливости, следует избегать управления транспортными средствами», — говорится в документе.

Минздрав России зарегистрировал «Аллергарду» 29 сентября. Препарат предназначен для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного чувствительностью к пыльце берёзы, а также связанной с ним перекрёстной пищевой аллергии.

Вакцина рассчитана на взрослых пациентов и применяется по назначению врача. Инъекции должны делать в медицинской организации под наблюдением специалиста.

Ранее Life.ru сообщал, что «Аллергарда» выйдет в гражданский оборот уже в октябре. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, перед следующим сезоном цветения препарат планируют получить десятки тысяч пациентов.