Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 04:21

Водителям рекомендовали не садиться за руль в день вакцинации «Аллергардой»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bernardo Emanuelle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bernardo Emanuelle

Водителям рекомендуют отказаться от управления автомобилем в день применения новой российской аллерговакцины «Аллергарда». После инъекции у пациента могут возникнуть головокружение или сонливость, следует из инструкции к препарату.

«При проведении инъекции возможно развитие головокружения или сонливости, следует избегать управления транспортными средствами», — говорится в документе.

Минздрав России зарегистрировал «Аллергарду» 29 сентября. Препарат предназначен для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного чувствительностью к пыльце берёзы, а также связанной с ним перекрёстной пищевой аллергии.

Вакцина рассчитана на взрослых пациентов и применяется по назначению врача. Инъекции должны делать в медицинской организации под наблюдением специалиста.

Вакцину «Аллергарда» запретили использовать с рядом популярных лекарств
Вакцину «Аллергарда» запретили использовать с рядом популярных лекарств

Ранее Life.ru сообщал, что «Аллергарда» выйдет в гражданский оборот уже в октябре. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, перед следующим сезоном цветения препарат планируют получить десятки тысяч пациентов.

Больше новостей о препаратах, лечении и медицинских разработках — в разделе «Медицина» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar