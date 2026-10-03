Вакцину «Аллергарда» запретили использовать с рядом популярных лекарств
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Новую российскую аллерговакцину «Аллергарда» нельзя применять при лечении бета-адреноблокаторами, в том числе в виде глазных капель, гелей и мазей. Перечень противопоказаний содержится в инструкции к препарату, с которой ознакомилось РИА «Новости».
Вакцина также противопоказана пациентам с аутоиммунными и иммунокомплексными заболеваниями, первичными и вторичными иммунодефицитами, злокачественными новообразованиями и болезнями крови. В список вошли неконтролируемая или тяжёлая бронхиальная астма с FEV1 менее 70% на фоне адекватной терапии, а также сердечно-сосудистые заболевания и другие состояния, при которых противопоказано введение эпинефрина в случае анафилаксии.
Не применяют «Аллергарду» и при терапии трициклическими антидепрессантами и ингибиторами моноаминоксидазы. Ещё одним противопоказанием считается анафилактический шок в анамнезе при проведении аллерген-специфической иммунотерапии. О том, как АСИТ применяется при сезонной аллергии и чем отличается от обычного снятия симптомов, Life.ru рассказывал ранее.
Введение препарата необходимо отложить при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней или основного заболевания. Лечение также не начинают во время беременности, а если она наступила уже после начала курса, дальнейшее введение препарата прекращают.
«Аллергарда» рассчитана на взрослых пациентов и применяется по назначению врача в медицинской организации. Она предназначена для лечения аллергии на пыльцу берёзы и связанной с ней перекрёстной пищевой аллергии.
Разработка прошла длинный путь до выхода к пациентам. В январе Life.ru писал, что «Аллергарда» вышла на третью фазу клинических исследований. Уже в феврале глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала получение временного регистрационного удостоверения осенью. 30 сентября Минздрав официально зарегистрировал препарат, а затем стало известно, что курс терапии составит пять подкожных инъекций вместо примерно 30 при традиционной АСИТ. С конца октября ФМБА рассчитывает начать применение вакцины у десятков тысяч пациентов.
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