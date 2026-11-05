Голикова: Завершены доклинические исследования российской онковакцины CaTeVac
Татьяна Голикова. Обложка © Life.ru
Российскую онковакцину CaTeVac планируют начать применять для лечения пациентов с саркомами мягких тканей уже в 2027 году. Разработка успешно прошла доклинические исследования, сейчас специалисты готовят документы для получения разрешения на её производство и клиническое использование. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Препарат создан специалистами НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. Его задача — помочь иммунной системе пациента распознавать злокачественные клетки и запускать механизмы их уничтожения.
«Отечественная разработка направлена на обучение иммунной системы пациента распознавать и уничтожать клетки опухоли», — говорится в сообщении.
Первоначально CaTeVac предполагается использовать при саркомах мягких тканей. В дальнейшем разработчики рассчитывают расширить возможности применения препарата на другие онкологические заболевания.
Среди потенциальных направлений — лечение меланомы, рака почки и первичных опухолей центральной нервной системы. Кроме того, вакцину рассматривают как возможный вариант терапии для пациентов со злокачественными солидными опухолями, у которых исчерпаны возможности стандартного лечения.
CaTeVac относится к дендритно-клеточным вакцинам. Для её изготовления используются иммунные клетки самого пациента, которые подготавливают к распознаванию опухолевых антигенов. В отличие от профилактических прививок, такая терапия предназначена для борьбы с уже диагностированным заболеванием.
Ранее Life.ru сообщал, что российскую онковакцину «Онкорна» планируют включить в программу ОМС с 2027 года. Эта персонализированная мРНК-вакцина предназначена для лечения колоректального рака. Предполагается, что при наличии медицинских показаний пациенты смогут получать терапию за счёт обязательного медицинского страхования.