Две волны свиного гриппа ожидаются в России в эпидемическом сезоне 2026–2027 годов. Первый подъём заболеваемости прогнозируется уже в конце ноября, а второй — в феврале, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России.

«В сезон 2026-2027 гг. ожидаются две волны гриппа: первая — в конце ноября, а вторая — в феврале», — говорится в документе.

По оценке специалистов, распространение инфекции будет связано с вирусом гриппа А(H1N1)pdm09, известным как свиной грипп. Учёные допускают, что на развитие эпидемического сезона могут повлиять мутации возбудителя и появление новых опасных штаммов.

Между тем заболеваемость респираторными инфекциями в стране уже растёт. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю зарегистрировано около 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19. В ведомстве связали увеличение числа заболевших с возвращением школьников к занятиям после каникул.

Какие симптомы свиного гриппа и способы профилактики стоит знать в сезоне 2026–2027 годов, Life.ru подробно разобрал в отдельном справочнике.