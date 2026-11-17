Осенний сезон простуд набирает обороты: за одну неделю в России зарегистрировали более 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. После возвращения школьников за парты число заболевших респираторными инфекциями увеличилось. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, речь идёт о показателях за 46-ю неделю 2026 года. При этом общая заболеваемость пока остаётся в пределах характерных для сезона значений. Отдельно специалисты отмечают увеличение числа случаев гриппа: за отчётный период зарегистрировали более 2,8 тысячи таких диагнозов.

Вирусологический мониторинг показывает, что сейчас в стране преимущественно распространяются возбудители, не относящиеся к гриппу. На их долю приходится 79,5% выявленных респираторных вирусов. Среди них лидируют риновирусы, составляющие 32,1%, и вирусы парагриппа — 16,2%.

На вирусы гриппа приходится 20,3% обнаруженных возбудителей. Лабораторные исследования выявляют несколько вариантов инфекции, в том числе A(H1N1), A(H3N2), а также вирусы типов B и C. Таким образом, в нынешнем сезоне одновременно циркулируют разные возбудители респираторных заболеваний.

Тем временем прививочная кампания против гриппа продолжается по всей стране. По информации Роспотребнадзора, вакцинацию уже прошли более 45,4 миллиона человек. В ведомстве особенно рекомендуют своевременно защищаться от инфекции детям младшего возраста, пожилым людям, беременным женщинам и россиянам с хроническими заболеваниями.

Специалисты также напомнили о простых мерах профилактики. В период сезонного подъёма заболеваемости рекомендуется по возможности избегать мест большого скопления людей, регулярно проветривать помещения и тщательно мыть руки. Если появились признаки инфекции, лучше остаться дома, ограничить контакты с окружающими и обратиться за медицинской помощью.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка остаётся на контроле ведомства.

Чем отличается свиной грипп H1N1 от других инфекций, какие симптомы требуют внимания и как защититься в этом сезоне, объясняем в отдельном справочнике.