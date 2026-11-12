Распространение гриппа в России пока не вызывает тревоги, а уровень заболеваемости остаётся в пределах среднемноголетних показателей. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Распространение вирусов гриппа прогнозируемо, никаких больших тревог это не вызывает. В целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России сейчас находится в пределах среднемноголетних уровней», — пояснил специалист.

При этом Онищенко призвал не прекращать вакцинацию, особенно среди трудоспособного населения. По его мнению, работодателям стоит самостоятельно закупать препараты и организовывать прививки для сотрудников. Такой подход поможет снизить риск массовых заболеваний в коллективах и избежать экономических потерь из-за больничных.

Признаки свиного гриппа и профилактика осложнений подробно разобраны в справочнике Life.ru о сезоне 2026–2027 годов.

Ранее Life.ru сообщал о почти трёхкратном увеличении доли выявляемых вирусов гриппа за последние три недели. По данным Роспотребнадзора, в стране еженедельно фиксируют около 500–600 тысяч случаев респираторных инфекций, причём среди возбудителей пока преобладают вирусы негриппозной природы. В ведомстве подчеркнули, что рост доли гриппа не означает аналогичного увеличения общего числа заболевших.

Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о первых случаях гриппа с осложнениями. По состоянию на 5 ноября тяжёлое течение инфекции отмечалось у непривитых граждан. Позднее Роспотребнадзор сообщил, что вакцинацию прошли уже 40,4 миллиона россиян. Глава ведомства Анна Попова поручила ускорить прививочную кампанию, уделив особое внимание людям из групп риска.

Кроме того, Life.ru писал об обновлении состава противогриппозных вакцин на сезон 2026–2027 годов. Иммунолог Владимир Болибок объяснял, что специалисты заменили все три компонента препарата с учётом новых вариантов вируса, за распространением которых наблюдают с прошлого года.