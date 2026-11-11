Грипп и предубеждение: 9 мифов о прививках, в которые до сих пор верят россияне
Эпидемиолог Минздрава Полибин развеял 9 популярных мифов о прививках от гриппа
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин опроверг в беседе с Life.ru популярные мифы о вакцинации. Вокруг прививок против гриппа по-прежнему существует немало устойчивых заблуждений. Большинство из них возникает из-за неправильной интерпретации реальных фактов. Поэтому важно понимать, как работает вакцинация против гриппа, от чего она защищает и чего от неё ожидать не следует.
- Вакцины против гриппа не содержат живого вируса, поэтому заболеть гриппом из-за такой прививки невозможно.
- Представление о том, что вакцинация способна истощить или перегрузить иммунную систему, не имеет научного обоснования.
- После перенесённого гриппа формируется постинфекционный иммунный ответ, однако цена такого иммунитета — само заболевание и связанный с ним риск осложнений.
- Переход к трёхвалентному составу вакцин отражает изменения в циркуляции вирусов гриппа и не означает уменьшения защиты.
- При многих хронических заболеваниях грипп представляет повышенный риск тяжёлого течения и обострения или декомпенсации основного заболевания
Миф №1. От прививки можно заболеть гриппом. Инактивированные вакцины против гриппа не содержат живого вируса, способного размножаться в организме человека, поэтому заболеть гриппом из-за такой прививки невозможно. Важно учитывать и время, необходимое для формирования поствакцинального иммунного ответа. Специфическая иммунная защита формируется не в момент введения вакцины — обычно для этого требуется около двух недель.
Поэтому инфицирование вирусом гриппа возможно незадолго до вакцинации или в период, когда иммунный ответ ещё формируется. Если человек заболел после прививки, это не означает, что он заболел из-за прививки. Важно различать временную последовательность событий и причинно-следственную связь, подчеркнул Полибин. Кроме того, в осенне-зимний период одновременно циркулируют различные возбудители острых респираторных инфекций. Вакцина против гриппа предназначена для специфической профилактики именно гриппа и не защищает от всех ОРВИ.
Миф № 2. Вакцинация ослабляет или перегружает иммунитет. Вакцинация не ослабляет иммунитет. Её задача — сформировать специфический иммунный ответ к антигенам вирусов гриппа до встречи с возбудителем. Представление о том, что вакцинация способна истощить или перегрузить иммунную систему, не имеет научного обоснования. Это касается и распространенного опасения по поводу одновременного проведения нескольких профилактических прививок. Возможность совместного введения вакцин оценивается при разработке схем иммунизации и определяется соответствующими рекомендациями и инструкциями по медицинскому применению конкретных препаратов.
Миф № 3. Лучше переболеть естественным путем — иммунитет будет сильнее. После перенесённого гриппа действительно формируется постинфекционный иммунный ответ. Однако цена такого иммунитета — само заболевание и связанный с ним риск осложнений. Кроме того, в течение одного эпидемического сезона могут одновременно циркулировать разные вирусы гриппа, поэтому перенесённое заболевание не исключает возможности последующего заражения другим вариантом вируса.
Грипп может осложняться пневмонией, приводить к обострению хронических заболеваний и требовать госпитализации, напомнил врач. Особенно значим риск тяжёлого течения для детей раннего возраста, беременных женщин, людей старшего возраста и пациентов с рядом хронических заболеваний.
Миф № 4. Если после вакцинации всё равно можно заболеть, значит прививка не работает. Эффективность вакцинации против гриппа зависит от ряда факторов, в том числе от возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей иммунного ответа. Эффект вакцинации против гриппа не ограничивается снижением риска заболевания: она также снижает вероятность тяжёлого течения и развития осложнений. Поэтому оценивать её эффективность только по факту заболевания некорректно. Важно также отличать грипп от других острых респираторных инфекций. В осенне-зимний период одновременно циркулируют различные респираторные вирусы, и вакцинация против гриппа не предназначена для профилактики заболеваний, вызванных другими возбудителями.
Миф № 5. Вирусы гриппа постоянно меняются, поэтому прививаться бессмысленно. Вирусы гриппа действительно обладают выраженной антигенной изменчивостью. Именно поэтому состав вакцин регулярно пересматривается с учётом того, какие вирусы гриппа циркулируют и как они изменяются. За циркуляцией вирусов гриппа ведётся постоянный надзор, изучаются их генетические и антигенные характеристики и анализируются эпидемиологические данные. На основании результатов этого надзора ВОЗ формирует рекомендации по составу вакцин для предстоящего эпидсезона.
Миф № 6. Я прививался в прошлом году — значит, в этом году вакцинация уже не нужна. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно. Для этого есть две основные причины. Первая — продолжающаяся антигенная эволюция вирусов гриппа, из-за которой состав вакцин регулярно пересматривается и при необходимости обновляется. Вторая — постепенное снижение поствакцинальной иммунной защиты с течением времени. Поэтому необходимость ежегодной вакцинации обусловлена как изменчивостью вирусов гриппа, так и постепенным снижением прежней иммунной защиты.
Миф № 7. Беременным лучше не прививаться от гриппа. Беременность не является противопоказанием к вакцинации против гриппа. Напротив, беременные относятся к группе повышенного риска тяжелого течения гриппа и его осложнений, именно поэтому вакцинация беременных против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации. При этом применяются специальные препараты.
Кроме того, специфические антитела, сформированные у матери после вакцинации, трансплацентарно передаются плоду и способствуют защите ребёнка от гриппа в первые месяцы жизни, до достижения возраста, с которого проводится вакцинация против гриппа. Таким образом, вакцинация в период беременности способствует защите и женщины, и ребёнка.
Миф № 8.При хроническом заболевании прививаться нельзя. Наличие хронического заболевания само по себе не означает, что вакцинация против гриппа противопоказана. Напротив, при многих хронических заболеваниях грипп представляет повышенный риск тяжёлого течения и обострения или декомпенсации основного заболевания. Именно поэтому для таких пациентов вакцинопрофилактика особенно значима.
Миф № 9. Если не успел привиться в сентябре или октябре, потом уже поздно. Cентябрь и октябрь традиционно являются основным периодом прививочной кампании. Однако грипп не живёт строго по календарю. Сроки начала, интенсивность и продолжительность эпидемического подъема могут различаться от сезона к сезону. Если человек не сделал прививку в сентябре или октябре, это не означает, что возможность упущена: вакцинация остается актуальной и позднее.
Накануне Роспотребнадзор сообщил о почти трёхкратном увеличении доли выявляемых вирусов гриппа за последние три недели. При этом в стране еженедельно регистрируют около 500–600 тысяч случаев респираторных инфекций, а рост доли гриппа среди обнаруженных вирусов не означает аналогичного увеличения общего числа заболевших. Также стало известно, что прививку от гриппа сделали уже 40,4 миллиона россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила ускорить иммунизацию и уделить особое внимание людям из групп риска.