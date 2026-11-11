Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин опроверг в беседе с Life.ru популярные мифы о вакцинации. Вокруг прививок против гриппа по-прежнему существует немало устойчивых заблуждений. Большинство из них возникает из-за неправильной интерпретации реальных фактов. Поэтому важно понимать, как работает вакцинация против гриппа, от чего она защищает и чего от неё ожидать не следует.

Вакцины против гриппа не содержат живого вируса, поэтому заболеть гриппом из-за такой прививки невозможно.

Представление о том, что вакцинация способна истощить или перегрузить иммунную систему, не имеет научного обоснования.

После перенесённого гриппа формируется постинфекционный иммунный ответ, однако цена такого иммунитета — само заболевание и связанный с ним риск осложнений.

Переход к трёхвалентному составу вакцин отражает изменения в циркуляции вирусов гриппа и не означает уменьшения защиты.

При многих хронических заболеваниях грипп представляет повышенный риск тяжёлого течения и обострения или декомпенсации основного заболевания Роман Полибин Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин

Миф №1. От прививки можно заболеть гриппом. Инактивированные вакцины против гриппа не содержат живого вируса, способного размножаться в организме человека, поэтому заболеть гриппом из-за такой прививки невозможно. Важно учитывать и время, необходимое для формирования поствакцинального иммунного ответа. Специфическая иммунная защита формируется не в момент введения вакцины — обычно для этого требуется около двух недель.

Поэтому инфицирование вирусом гриппа возможно незадолго до вакцинации или в период, когда иммунный ответ ещё формируется. Если человек заболел после прививки, это не означает, что он заболел из-за прививки. Важно различать временную последовательность событий и причинно-следственную связь, подчеркнул Полибин. Кроме того, в осенне-зимний период одновременно циркулируют различные возбудители острых респираторных инфекций. Вакцина против гриппа предназначена для специфической профилактики именно гриппа и не защищает от всех ОРВИ.

Миф № 2. Вакцинация ослабляет или перегружает иммунитет. Вакцинация не ослабляет иммунитет. Её задача — сформировать специфический иммунный ответ к антигенам вирусов гриппа до встречи с возбудителем. Представление о том, что вакцинация способна истощить или перегрузить иммунную систему, не имеет научного обоснования. Это касается и распространенного опасения по поводу одновременного проведения нескольких профилактических прививок. Возможность совместного введения вакцин оценивается при разработке схем иммунизации и определяется соответствующими рекомендациями и инструкциями по медицинскому применению конкретных препаратов.

Миф № 3. Лучше переболеть естественным путем — иммунитет будет сильнее. После перенесённого гриппа действительно формируется постинфекционный иммунный ответ. Однако цена такого иммунитета — само заболевание и связанный с ним риск осложнений. Кроме того, в течение одного эпидемического сезона могут одновременно циркулировать разные вирусы гриппа, поэтому перенесённое заболевание не исключает возможности последующего заражения другим вариантом вируса.

Грипп может осложняться пневмонией, приводить к обострению хронических заболеваний и требовать госпитализации, напомнил врач. Особенно значим риск тяжёлого течения для детей раннего возраста, беременных женщин, людей старшего возраста и пациентов с рядом хронических заболеваний.

Миф № 4. Если после вакцинации всё равно можно заболеть, значит прививка не работает. Эффективность вакцинации против гриппа зависит от ряда факторов, в том числе от возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей иммунного ответа. Эффект вакцинации против гриппа не ограничивается снижением риска заболевания: она также снижает вероятность тяжёлого течения и развития осложнений. Поэтому оценивать её эффективность только по факту заболевания некорректно. Важно также отличать грипп от других острых респираторных инфекций. В осенне-зимний период одновременно циркулируют различные респираторные вирусы, и вакцинация против гриппа не предназначена для профилактики заболеваний, вызванных другими возбудителями.

Миф № 5. Вирусы гриппа постоянно меняются, поэтому прививаться бессмысленно. Вирусы гриппа действительно обладают выраженной антигенной изменчивостью. Именно поэтому состав вакцин регулярно пересматривается с учётом того, какие вирусы гриппа циркулируют и как они изменяются. За циркуляцией вирусов гриппа ведётся постоянный надзор, изучаются их генетические и антигенные характеристики и анализируются эпидемиологические данные. На основании результатов этого надзора ВОЗ формирует рекомендации по составу вакцин для предстоящего эпидсезона.

Миф № 6. Я прививался в прошлом году — значит, в этом году вакцинация уже не нужна. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно. Для этого есть две основные причины. Первая — продолжающаяся антигенная эволюция вирусов гриппа, из-за которой состав вакцин регулярно пересматривается и при необходимости обновляется. Вторая — постепенное снижение поствакцинальной иммунной защиты с течением времени. Поэтому необходимость ежегодной вакцинации обусловлена как изменчивостью вирусов гриппа, так и постепенным снижением прежней иммунной защиты.

Миф № 7. Беременным лучше не прививаться от гриппа. Беременность не является противопоказанием к вакцинации против гриппа. Напротив, беременные относятся к группе повышенного риска тяжелого течения гриппа и его осложнений, именно поэтому вакцинация беременных против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации. При этом применяются специальные препараты.

Кроме того, специфические антитела, сформированные у матери после вакцинации, трансплацентарно передаются плоду и способствуют защите ребёнка от гриппа в первые месяцы жизни, до достижения возраста, с которого проводится вакцинация против гриппа. Таким образом, вакцинация в период беременности способствует защите и женщины, и ребёнка.

Миф № 8.При хроническом заболевании прививаться нельзя. Наличие хронического заболевания само по себе не означает, что вакцинация против гриппа противопоказана. Напротив, при многих хронических заболеваниях грипп представляет повышенный риск тяжёлого течения и обострения или декомпенсации основного заболевания. Именно поэтому для таких пациентов вакцинопрофилактика особенно значима.

Миф № 9. Если не успел привиться в сентябре или октябре, потом уже поздно. Cентябрь и октябрь традиционно являются основным периодом прививочной кампании. Однако грипп не живёт строго по календарю. Сроки начала, интенсивность и продолжительность эпидемического подъема могут различаться от сезона к сезону. Если человек не сделал прививку в сентябре или октябре, это не означает, что возможность упущена: вакцинация остается актуальной и позднее.