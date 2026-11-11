Острые инфекции и обострения хронических болезней входят в число противопоказаний к прививке от гриппа. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто. Отдельно он упомянул декомпенсацию сердечно-сосудистых заболеваний.

«Противопоказаниями для вакцинации против гриппа являются: аллергия, острые инфекционные заболевания, обострение хронических недугов», — приводит его слова РИА «Новости».

По словам Шляхто, до начала эпидемического подъёма в первую очередь следует прививать пациентов с болезнями сердца и сосудов, беременных, людей старше 60 лет, а также людей с нарушениями обмена веществ и ожирением.

Ранее Life.ru сообщал, что вакцинацию против гриппа в России прошли 40,4 миллиона человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила ускорить прививочную кампанию.