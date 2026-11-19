Даже если ребёнок после гриппа уже чувствует себя хорошо, отправлять его к бабушке или дедушке может быть опасно. Симптомы инфекции иногда исчезают раньше, чем человек перестаёт выделять вирус, а для пожилых родственников заражение грозит серьёзными осложнениями. Когда семейные встречи снова становятся безопаснее, Life.ru рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

По словам специалиста, при гриппе А, к которому относится и свиной грипп A(H1N1), в подавляющем большинстве случаев выделение вируса из дыхательных путей прекращается примерно к концу первой недели болезни. Именно поэтому санитарные правила предусматривают изоляцию заболевшего не менее чем на семь дней с момента появления симптомов.

В принципе, у нас считается — и это результат проведённых исследований — что для гриппа А, к которому относится свиной грипп, в подавляющем большинстве случаев вирус не выделяется из дыхательных путей примерно к концу первой недели. То есть это около семи дней. Елена Мескина Врач – инфекционист

Однако этот срок нельзя считать универсальным. Некоторые люди перестают выделять вирус уже через три дня, тогда как у других инфекция сохраняется дольше недели. Особенно это касается пациентов с иммунодефицитом и ослабленной иммунной системой. Кроме того, грипп В, по словам врача, имеет тенденцию к более длительному выделению вируса по сравнению с гриппом А.

Наиболее заразен человек в разгар заболевания, когда возбудитель активно размножается и распространяется при кашле и чихании. В этот период риск передачи инфекции близким особенно высок. Для людей старше 60-65 лет возраст сам по себе становится фактором риска тяжёлого течения гриппа, поэтому врач настоятельно рекомендует им ежегодную вакцинацию.

Если пожилой родственник не привит и уже контактировал с заболевшим ребёнком, Мескина советует обсудить с врачом возможность противовирусной химиопрофилактики. Такие препараты могут назначаться после контакта с больным гриппом с учётом возраста, хронических заболеваний и других факторов риска. Самостоятельно принимать их не следует.

Возвращаться к общению с бабушкой и дедушкой, по словам инфекциониста, обычно можно спустя семь дней от начала заболевания, но только при условии, что ребёнок действительно поправился. Важно учитывать не просто количество прошедших дней, а самочувствие: не должно быть высокой температуры и сильного кашля. Если лихорадка сохраняется, встречу необходимо отложить. У некоторых детей заболевание может продолжаться десять дней и даже дольше.

Для семей, где пожилые родственники страдают хроническими заболеваниями или имеют ослабленный иммунитет, специалист рекомендует дополнительную осторожность. В таких случаях разумнее выдержать интервал от семи до десяти дней, ориентируясь на состояние ребёнка.

Если же семейные обстоятельства требуют встречи раньше, снизить вероятность передачи инфекции помогут маски. Их может использовать пожилой родственник, а также ребёнок, если он уже достаточно взрослый, чтобы правильно носить средство защиты. Однако такая мера не заменяет полноценного выздоровления и соблюдения рекомендованного срока изоляции.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе ФМБА на две волны гриппа в сезоне 2026–2027 годов. Первый подъём заболеваемости специалисты ожидают в конце ноября, второй — в феврале. По их оценке, заметную роль в распространении инфекции может сыграть вариант A(H1N1)pdm09.

Между тем Роспотребнадзор сообщил о более чем 608 тысячах случаев респираторных инфекций за 46-ю неделю. Из них свыше 2,8 тысячи пришлись непосредственно на грипп. Среди выявленных возбудителей преобладали другие респираторные вирусы, в том числе риновирусы и вирусы парагриппа. Вакцинацию против гриппа к тому моменту прошли более 45,4 миллиона россиян.