Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Казахстане остаётся в пределах обычных осенних показателей, несмотря на сообщения о «валящем с ног вирусе». С начала эпидемического сезона в стране выявили около 1,45 миллиона случаев ОРВИ, что на 28,3% меньше прошлогоднего уровня. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики.

По данным ведомства, за минувшую неделю к врачам обратились 133 052 человека с респираторными заболеваниями. Это на 6,8% меньше, чем за предыдущие семь дней. Всего с сентября зарегистрировано 1 453 967 заболевших. Специалисты продолжают еженедельно отслеживать распространение инфекций и состав циркулирующих возбудителей.

Отдельно санитарные службы привели статистику по гриппу. С 1 сентября лабораторно подтвердили 297 заражений, причём подавляющее большинство — 295 случаев — пришлось на штамм A(H1N1). Ещё у двух пациентов обнаружили вирус типа B.

Среди остальных респираторных инфекций наиболее распространёнными оказались риновирусы, бокавирусы и аденовирусы. Именно их чаще всего выявляют при лабораторных исследованиях.