Роспотребнадзор запросил у Казахстана информацию о заболевании, которое называют «валящим с ног вирусом». В ведомстве сообщили ТАСС, что ситуация с ОРВИ и гриппом в республике остаётся стабильной.

Российская санитарная служба обратилась к Минздраву Казахстана после появления сообщений о массовых заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой, кашлем, болью в горле и сильной головной болью. Специалисты решили уточнить текущую эпидемиологическую обстановку непосредственно у властей соседнего государства.

«В связи с появившимися сообщениями Роспотребнадзор запросил официальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации у Министерства здравоохранения Республики Казахстан», — заявили в ведомстве.

Согласно полученным сведениям, распространение респираторных инфекций в Казахстане соответствует ежегодному сезонному подъёму заболеваемости. Оснований говорить о необычной эпидемиологической ситуации в республике пока нет.

Ранее Life.ru сообщал о массовых обращениях родителей с заболевшими детьми в больницы Алматы. Только за первые 20 дней ноября в детскую инфекционную больницу поступило 14 166 обращений, госпитализация потребовалась 2773 детям. Родители жаловались на температуру до 40 градусов, сильный кашель и продолжительную лихорадку. Из-за наплыва пациентов медучреждение решило увеличить число коек с 360 до 427.