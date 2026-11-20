В Казани после смерти восьмилетней девочки, перенёсшей менингококковую инфекцию, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Родители ребёнка считают, что врачи неправильно лечили школьницу и не позволили перевести её в другое медицинское учреждение. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

О трагедии сообщили в официальном канале Следственного комитета в MAX. По информации ведомства, сведения о смерти ребёнка появились в социальных сетях. Родители девочки возлагают ответственность на медицинских работников, однако их претензии пока остаются оценкой семьи, а обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.

Уголовное дело расследуют по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Руководитель следственного управления СК России по Татарстану Валерий Липский должен представить Бастрыкину доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.