Трагедия в Приморье: 10-летний мальчик сгорел от менингита за считанные часы

В Приморском крае правоохранительные органы инициировали проверку по факту трагической гибели 10-летнего ребёнка в Хорольском округе. По предварительной информации, причиной смерти школьника могла стать острая менингококковая инфекция.

Согласно данным краевого управления Следственного комитета, инцидент произошёл 3 мая 2026 года. Мальчик внезапно почувствовал резкое ухудшение самочувствия, однако спасти его не удалось. В региональной прокуратуре подтвердили, что, несмотря на усилия медицинского персонала, ребёнок скончался.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, в рамках которой устанавливаются обстоятельства случившегося. Правовая оценка ситуации даётся в соответствии со статьей 109 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. В ходе следственных мероприятий экспертам предстоит окончательно подтвердить диагноз и выяснить, были ли предприняты все необходимые меры для оказания помощи.

Ранее в Ленобласти завели уголовное дело после выявления случаев инфекции в детских садах. Поводом послужили сообщения в СМИ о массовом заражении детей. Родителям пришлось обращаться в медучреждения, а в самих учреждениях ввели карантинные меры.