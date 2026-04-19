19 апреля, 13:29

В детском питании HiPP нашли крысиный яд, товар изымают из 1000 супермаркетов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ValeStock

Полиция Австрии подтвердила обнаружение крысиного яда в одной из банок детского питания HiPP, изъятой из-за опасений по поводу безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее компания заявила, что нельзя исключать возможность попадания опасного вещества в продукцию — речь идёт о банках с овощами, морковью и картофелем. После этого питание начали отзывать из более чем тысячи супермаркетов. В полиции отметили, что на дне повреждённых банок была наклейка с красным кругом, а крышка уже открыта, повреждена или отсутствовала защитная пломба.

«Согласно имеющейся у нас информации, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, затрагивающим канал дистрибуции SPAR Austria», — заявили представители HiPP.

Производитель посоветовал покупателям не употреблять содержимое банок, приобретенных в SPAR Austria, пообещав полный возврат средств. Полиция рекомендовала тщательно мыть руки после возможного контакта с банкой. Употребление продукта может быть опасным для жизни.

Дети из химкинского ансамбля «Гармоника» массово отравились в Череповце

Ранее сообщалось, что причиной отравления около 200 учеников калужской школы №44 могла стать дезинфекция от крыс и тараканов, проведённая незадолго до карантина. Родители подтвердили, что дети жаловались на «живность» в столовой и плохое качество блюд, а также пили воду из фонтанчиков.

BannerImage
Анастасия Никонорова
