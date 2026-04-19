В детском питании HiPP нашли крысиный яд, товар изымают из 1000 супермаркетов

Полиция Австрии подтвердила обнаружение крысиного яда в одной из банок детского питания HiPP, изъятой из-за опасений по поводу безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее компания заявила, что нельзя исключать возможность попадания опасного вещества в продукцию — речь идёт о банках с овощами, морковью и картофелем. После этого питание начали отзывать из более чем тысячи супермаркетов. В полиции отметили, что на дне повреждённых банок была наклейка с красным кругом, а крышка уже открыта, повреждена или отсутствовала защитная пломба.

«Согласно имеющейся у нас информации, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, затрагивающим канал дистрибуции SPAR Austria», — заявили представители HiPP.

Производитель посоветовал покупателям не употреблять содержимое банок, приобретенных в SPAR Austria, пообещав полный возврат средств. Полиция рекомендовала тщательно мыть руки после возможного контакта с банкой. Употребление продукта может быть опасным для жизни.

