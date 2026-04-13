200 школьников в Калуге могли «отравить» ядом для крыс и тараканов

Отравление около 200 учеников калужской школы № 44 могло произойти по причине проходившей ранее дезинфекции. Помещения обрабатывались от крыс, мышей и тараканов. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Незадолго до объявления карантина администрация учебного заведения провела тендер на дезинфекцию помещений от грызунов и насекомых. Родители пострадавших детей подтвердили, что учащиеся часто жаловались на «живность» в столовой, а также на плохое качество блюд. Также не исключается отравление водой. Заболевшие школьники сообщили, что пили воду из фонтанчиков, установленных в коридорах.

Официально руководство школы заявляет о вспышке ОРВИ. Родители боятся, что скандал будет замят. Кроме того, многие опасаются открыто жаловаться на антисанитарию, не желая портить отношения с педагогами и директором учреждения. Питание в школе организует компания «ГК Фьюжен менеджмент». Ранее фирма уже была замечена на некачественной еде — в Воронеже родители сообщали о тараканах в блюдах. На данный момент карантин в калужской школе продлён до 16 апреля. Уголовное дело по факту массового отравления детей на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Напомним, в калужской школе №44 более 600 учеников отправили на карантин, около 200 детей пожаловались на недомогание. У школьников с 1 по 9 классы начались рвота, понос и жар, нескольких госпитализировали. Официально говорилось о вспышке ОРВИ. Но родители уверены, что руководтво школы скрывает правду, и речь идёт о кишечной инфекции. Объявлен карантин. Региональный Роспотребнадзор также опроверг данные об отравлении детей, сославшись на вирусное заболевание. В школе взяли лабораторные пробы.