Роспотребнадзор опроверг данные об отравлении 200 детей в школе Калуги

Управление Роспотребнадзора по Калужской области официально опровергло информацию о массовом отравлении учащихся школы №44.

«Управление Роспотребнадзора по Калужской области сообщает, что размещенная на интернет‑ресурсе информация о том, что «200 детей отравились — родители подозревают вспышку кишечной инфекции», не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 9 апреля экстренных извещений о массовом заболевании не поступало. Некоторые классы переведены на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ. При этом ведомство проводит эпидемиологическое расследование, произведён осмотр школы и столовой, взяты лабораторные пробы. Ситуация находится на контроле.

Напомним, сообщалось, что калужской школе №44 более 600 учеников отправили на карантин, около 200 детей пожаловались на недомогание. У школьников с 1 по 9 классы начались рвота, понос и жар, нескольких госпитализировали. Администрация связала ситуацию с ОРВИ, однако родители уверены, что речь идёт о кишечной инфекции, и требуют проверить воду, продукты и персонал столовой. Карантин объявлен до 14 апреля.