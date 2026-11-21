В Алматы за первые 20 дней ноября зафиксировали более 14 тысяч обращений в детскую инфекционную больницу, почти 2,8 тысячи детей госпитализировали. Родители сообщают о температуре до 40 градусов, сильном кашле и других тяжёлых симптомах. О ситуации в Казахстане рассказал Telegram-канал SHOT.

В Алматы за 20 дней зарегистрировали более 14 тысяч обращений в инфекционку. Видео © Telegram / SHOT

По словам местных жителей, болезнь буквально сбивает детей с ног. Высокий жар иногда не удаётся надолго снизить даже лекарствами: после непродолжительного улучшения состояние вновь ухудшается. Заболевшие жалуются на озноб, ломоту, першение и боль в горле, приступы кашля и сильную головную боль. В отдельных случаях возникают рвота и расстройство кишечника.

В социальных сетях распространяются кадры из переполненных медицинских учреждений. Родители часами ожидают осмотра с маленькими пациентами, а некоторые взрослые утверждают, что сами подхватили инфекцию во время пребывания в очередях.

По официальным данным управления здравоохранения Алматы, с 1 по 20 ноября в приёмные отделения городской детской инфекционной больницы поступило 14 166 обращений. Госпитализация потребовалась 2773 детям, остальным оказали помощь без размещения в стационаре.

Местные санитарные службы связывают происходящее с сезонным распространением ОРВИ и гриппа. Сообщений об обнаружении нового неизвестного вируса нет. Информация о том, есть ли среди заболевших граждане России, пока не поступала.

Из-за сезонного увеличения числа пациентов в больнице готовят дополнительные места. Коечный фонд планируют расширить с 360 до 427. Основную нагрузку создают респираторные инфекции и пневмонии.