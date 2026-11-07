Минимальное пособие по беременности и родам за стандартные 140 дней отпуска может вырасти примерно до 133 тысяч рублей в 2027 году. Сейчас оно составляет около 124,7 тысячи. О том, какие ещё выплаты изменятся вслед за МРОТ, рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Дарья Лантратова. Об этом пишет ТАСС.

Если МРОТ утвердят на уровне 28 935 рублей, расчётный минимум при осложнённых родах составит около 148,4 тысячи за 156 дней отпуска. При многоплодной беременности ориентир выше — около 184,5 тысячи за 194 дня.

Для тех, кому больничный считают по МРОТ, ориентир за полный календарный месяц болезни составит 28 935 рублей. Как пояснила Лантратова, это касается, в частности, работников с низким средним заработком или страховым стажем меньше полугода.

Для ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет депутат назвала сумму 11 574 рубля. Столько составят 40% от предлагаемого МРОТ. Установленный законом минимум пособия индексируют отдельно.

По словам Лантратовой, новый порог также повлияет на отпускные и оплату дней командировки у сотрудников, чей средний заработок ниже МРОТ. Если больничные и декретные рассчитывают по фактическому заработку, само повышение минимальной планки их размер не меняет.

Федеральный МРОТ в 2026 году составляет 27 093 рубля. С 1 января его предлагают повысить на 1 842 рубля, или на 6,8%. Законопроект с новой суммой Госдума поддержала в первом чтении 29 октября.