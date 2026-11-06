В России в 2027 году планируют повысить пенсии и более 40 социальных выплат, включая материнский капитал. Об этом «Ленте.ру» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, с 1 февраля социальные выплаты проиндексируют на уровень инфляции, который сейчас прогнозируют в 6,8%. На столько же предварительно рассчитывают увеличить маткапитал. Соответствующие параметры заложены в проект бюджета Социального фонда, уже прошедший первое чтение в Госдуме. Окончательный процент февральской индексации определят по фактической инфляции за 2026 год.

При этом сроки повышения будут различаться. Единое пособие на детей планируют увеличить с 1 января 2027 года. Страховые пенсии повысят дважды — на 6,8% с 1 февраля и ещё на 3,3% с 1 апреля. Социальные пенсии также проиндексируют в апреле — на 6,8%.

Отдельно Бессараб затронула порядок назначения единого пособия на ребёнка. Его действительно устанавливают на 12 месяцев, однако это не мешает индексации в течение срока выплаты. При увеличении регионального прожиточного минимума Социальный фонд автоматически пересчитывает сумму пособия. Подавать новое заявление только ради такого повышения не нужно.