Получить единое пособие на ребёнка в России может стать сложнее: при назначении выплаты власти планируют проверять не только официальные доходы семьи, но и движение денег по банковским счетам. Если сумма поступлений окажется слишком большой, это может повлиять на решение о предоставлении господдержки. Новые правила предложено ввести с 1 апреля 2027 года, сообщили в Минтруде РФ.

Как пояснили в ведомстве, соответствующий проект уже вынесен на общественное обсуждение. При этом проверять обороты начнут раньше — с 1 января 2027 года, однако первые три месяца сведения будут собирать исключительно для анализа, без последствий для получателей пособий. С апреля движение средств по счетам станет одним из критериев назначения выплаты. Подобный механизм уже применяется в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

«Допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи», — уточнили в Минтруде.

При расчёте будут учитывать совокупные доходы семьи, включая зарплаты, премии, социальные пособия, поступления от самозанятости и другие выплаты. Объём поступлений на банковские счета не должен превышать эту сумму более чем в два раза. Впрочем, далеко не каждое зачисление на карту станет поводом для отказа в господдержке: из расчёта исключат переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества, если сделка подтверждена документами.

Предполагается, что самостоятельно собирать банковские справки родителям не придётся. Необходимые сведения будут поступать через систему межведомственного взаимодействия. Однако если банк не успеет предоставить информацию в установленный срок, заявитель сможет передать документы самостоятельно.

Кроме того, Минтруд предложил с 1 января 2027 года установить минимальный годовой заработок для получения единого пособия на уровне 10 МРОТ. Однако это требование будет действовать не для всех. Исключения предусмотрены для беременных женщин, родителей, ухаживающих за детьми младше трёх лет, многодетных семей при наличии соответствующих оснований, граждан с инвалидностью, людей, ухаживающих за близкими с инвалидностью, а также тех, кто не работает из-за болезни или официально зарегистрирован в центре занятости.

«Напомним, единое пособие — это адресная выплата, направленная на борьбу с бедностью», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве напомнили, что такая поддержка предназначена семьям, чей среднедушевой доход не достигает регионального прожиточного минимума. При назначении пособия также оценивают имущество семьи и соблюдение так называемого правила нулевого дохода: трудоспособные взрослые должны работать либо иметь уважительные причины отсутствия заработка. При этом с 2026 года многодетные семьи могут сохранить ранее назначенную выплату ещё на 12 месяцев, даже если их среднедушевой доход превысил прожиточный минимум не более чем на 10%. В таком случае пособие составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка — благодаря этой мере поддержку дополнительно получили более 100 тысяч детей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2027 году максимальное пособие по безработице в России вырастет до 16 966 рублей — об индексации выплаты сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Правда, получить всю сумму смогут не все: размер пособия зависит от прежней зарплаты, трудового стажа и времени нахождения на учёте в центре занятости. При этом власти отмечают рекордно низкую безработицу на уровне 2,2% и готовят повышение других социальных выплат, включая пенсии, материнский капитал и пособия семьям с детьми.