Котяков объявил о повышении пособия по безработице в 2027 году: сколько смогут получать россияне

Максимальное пособие по безработице в России в 2027 году увеличится до 16 966 рублей. Выплату проиндексируют с учётом инфляции, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Напомню, пособие <...> индексируется. <...> Оно достигнет отметки <...> 16 966 рублей», — пояснил глава Минтруда.

При этом на максимальную сумму смогут рассчитывать не все безработные. Размер помощи зависит от предыдущего заработка, трудового стажа и продолжительности нахождения на учёте в центре занятости. В 2026 году максимальное пособие составляет 15 886 рублей в первые три месяца выплат.

Котяков также отметил, что расходы государства на поддержку безработных сокращаются благодаря ситуации на рынке труда. Уровень безработицы в России находится на рекордно низкой отметке в 2,2%, а количество обращений за пособиями продолжает снижаться.

Повышение выплаты предусмотрено на фоне подготовки федерального бюджета на 2027–2029 годы, который правительство внесло в Госдуму в конце сентября. Одним из его приоритетов остаётся выполнение социальных обязательств. В частности, прожиточный минимум планируют увеличить на 6,8%, до 20 227 рублей, а минимальный размер оплаты труда — до 28 935 рублей.

Кроме того, в следующем году предусмотрена индексация страховых пенсий, пособий по беременности и родам, выплат по уходу за ребёнком и материнского капитала. Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года должен достичь 29 904 рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 февраля 2027 года в России проиндексируют более 40 видов социальных выплат и компенсаций. Повышение затронет в том числе материнский капитал, выплаты при рождении ребёнка и ежемесячные пособия отдельным категориям граждан. Окончательные суммы определят после подведения итогов инфляции за 2026 год.